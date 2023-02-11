السوداني: خاسر من يراهن على استمرار تهريب العملة وسنواجه المضاربين بحزم

2023/02/11 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن كل من يراهن على استمرار تهريب العملة خاسر، فيما أشار الى أنه سيواجه المضاربين بحزم.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن" الأخير ترأس الاجتماع الثالث لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والجمارك، فضلاً عن المنافذ الحدودية والبنك المركزي والمعارض التجارية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي في عموم العراق، ومتابعة أسعار صرف الدولار، بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار البنك المركزي بتخفيض السعر الرسمي للدولار".

وتابع "كما شهد الاجتماع بحث الآليات المتّبعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في الجوانب المالية، إلى جانب بحث تنفيذ التوجيهات الصادرة في الاجتماع السابق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "أهمية تواصل عقد هذه الاجتماعات، من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، الذي تعده الحكومة شريكاً أساسياً في تنفيذ برامجها ومشاريعها الاستراتيجية".

وشدد السوداني على أن "عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام، بوصفه واحداً من أولويات المنهاج الوزاري للحكومة"، مبينا أن "من يراهن على العودة إلى الوراء وممارسة التهريب ومخالفة القوانين والتعليمات رهانه خاسر".

وتابع السوداني "فالحكومة وجميع أجهزتها المختصة ستواجه وبحزم كل المهربين والمضاربين، ومن يعرقل سير الإصلاح ويلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ويؤثر في الوضع المعيشي للمواطنين".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد ترأس اجتماعاً في (2 شباط 2023) بحضور عدد من القادة الأمنيين، وأصدر توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع النقاط الأمنية الخارجية للمراقبة والتدقيق.

تحرير:أ.غ

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