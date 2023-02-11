2023/02/11 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى مطار حلب الدولي ،اليوم السبت ، على متن طائرة محملة بالإمدادت الطبية الطارئة، وفق ما أفادت وكالة “سانا”.وقال غيبرييسوس للصحافيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير الصحة العالمية من مطار حلب يعد بأكثر من 30 طنا من المعدات الطبية المركز الخبري الوطني.

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