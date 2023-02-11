النفط تطلق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض يوم غداً

2023/02/11 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، اطلاق البطاقة الوقودية الجديدة لمادة النفط الابيض اعتباراً من يوم الاحد 12 شباط .وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في […]

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