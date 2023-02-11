السعودية: نعمل على تطوير الاجراءات وتيسيرها للحجاج والمعتمرين العراقيين

2023/02/11 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الحج السعودي توفيق الربيعة،

اليوم السبت، مواصلة العمل على تطوير

الاجراءات وتيسيرها للحجاج والمعتمرين

العراقيين.

وقال الربيعة خلال زيارته الى العراق،

"انا سعيد بزيارتي الى العراق وهناك

تطور م

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