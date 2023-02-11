ملبو دعوة السيستاني ينطلقون بقافلة اغاثة من كربلاء الى سوريا.. ممثل السيستاني: القافلة حسينية مرجعية انسانية وطنية

2023/02/11 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

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ودع ممثل المرجعية الدينية العليا،

اليوم السبت، اول قافلة إغاثة للشعب

السوري المنكوب من الزلزال الذي ضرب عدد

من محافظات سوريا الشقيقة التي انطلقت

اليوم من مرقد الامام الحسين (عليه

السلام) الى سوريا،

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