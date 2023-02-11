البابا فرنسيس يواجه “حربا أهلية” داخل الكنيسة

2023/02/11 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس يبارك الحاضرين في ختام الجلسة العامة الأسبوعية في 8 شباط/فبراير 2023 في قاعة بولس السادس في الفاتيكان © ا ف ب البرتو بيتزولي الفاتيكان (أ ف ب) – تصاعدت الانتقادات في الفاتيكان منذ وفاة بنديكتوس السادس عشر مستهدفة إدارة البابا فرنسيس للكنيسة ما بين تعيينات وإصلاحات ونهج دبلوماسي، في مؤشر إلى أجواء […]

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