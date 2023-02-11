شاهد بالفيديو.. مجلس التعاون الخليجي ينفرد بالعراق .. والسوداني بين تجاذبات طهران و واشنطن | في 7 ايام

2023/02/11 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vKS_6RkOleA

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