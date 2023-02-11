2023/02/11 | 16:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4GMKfd-1vNA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعضاء البرلمان كل واحد معين اكثر من الف شخص بشركات وزارة الصناعة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعضاء البرلمان كل واحد معين اكثر من الف شخص بشركات وزارة الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).