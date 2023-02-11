قيادي في الفتح يتحدث عن ستراتيجية امريكية لـ

2023/02/11 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم السبت، من ستراتيجية امريكية لتغيير بوصلة تسليح الجيش العراقي.

وقال عبد الهادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من نصف اسلحة ومعدات الجيش العراقي هي روسية الصنع وهذه حقيقة لايختلف عليها اثنان"، لافتا الى ان "تلك الاسلحة تحتاج الى صيانة وقطع غيار بين فترة واخرى".

وأضاف، أن "امريكا تضغط من اجل عرقلة وصول قطع الغيار للاسلحة والمعدات الروسية للعراق بذريعة الحرب الاوكرانية ووجود عقوبات حيال موسكو لكن جوهر ما يحدث هو تطبيق ستراتيجية باتجاه تغيير بوصلة تسليح الجيش الى السلاح الامريكي من خلال الضغط وهذا ما اظهرته تقارير غربية مؤخرا".

وحذر عبد الهادي من "خطورة ستراتيجية واشنطن الاخيرة واهمية ان يكون هناك مبدأ في تنويع الاسلحة والمعدات مع التأكيد على توطين الصناعات الحربية وخاصة ضمن الاعتدة الخفيفة كمرحلة اولى لتأمين الاحتياجات، خاصة واننا نخوض تحديات امنية كبيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مجلس "ذا وار زون" الاميركية في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، عن معلومات اوردتها قيادة التحالف الدولي تفيد بوجود "مخطط لاستبدال أسطول الطائرات المروحية العسكرية التي يملكها العراق، حيث يحاول الجيش الحصول على مروحيات أميركية الصنع بدلاً عن الأسطول الروسي الذي بحوزته".

وتعود الأسباب، وفق التقرير، إلى "الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها، فالجيش العراقي بات يعاني من صعوبة في الحصول على قطع الغيار الخاصة بطائراته المروحية من طراز (إم آي-17)، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتضاؤل قدرة موسكو على تجهيز قطع الغيار الخاصة بهذه المروحيات"، وفقاً للمجلة.

ويوضح التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "خطة العراق الحالية تتضمن الحصول على أربع طائرات مروحية من طراز بيل 412 أي بي إكس، و16 مروحية من طراز بيل 412 الخاصة بنقل الحمولات المتوسطة، لتكون بديلاً عن أسطول (الأم أي-17) التي يستخدمها العراق حاليا".

وينوي الجيش العراقي، وفق مجلة "ذا وار زون "شراء 15 طائرة من طراز بيل 407 أم الخفيفة الهجومية، وما يرتبط بها من أنظمة الأسلحة والصواريخ والصيانة، فضلاً عن خطط أخرى للحصول على 15 طائرة أيضا من طراز بيل 505 الخاصة بالتدريب".

وفي وقت سابق أشارت تقارير دولية الى أن العقوبات المفروضة على روسيا؛ بسبب غزوها لأوكرانيا قد تسببت بقطع إمدادات قطع الغيار لطائرات النقل العسكرية العراقية، مبينة أن الجيش العراقي يعتمد على أسطوله المؤلف من 40 طائرة هليكوبتر روسية الصنع من طراز (مي- 17) المستخدمة للنقل الجوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الفتح يتحدث عن ستراتيجية امريكية لـ"تغيير بوصلة" تسليح الجيش العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الفتح يتحدث عن ستراتيجية امريكية لـ"تغيير بوصلة" تسليح الجيش العراقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).