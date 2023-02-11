‎مستشفى هندي ميداني لمساعدة المتضررين بزلزال تركيا

2023/02/11 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأ الجيش الهندي، بانشاء المستشفى الميداني في هاتاي التركية لتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من الزلزال.

‎وانطلق المستشفى الميداني للجيش في إسكندرون هاتاي تركيا، بالعمل مع إدارة الأجنحة الطبية والجراحية والطارئة ومختبر الأشعة السينية والمتجر الطبي و‎تم إنشاء المستشفى الميداني للجيش في إطار "عملية دوست" الهندية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين ضربهم الزلزال في تركيا.

‎وتحمل الرحلة السادسة المزيد من فرق الإنقاذ وفرق الكلاب والأدوية الأساسية ومعدات البحث والوصول والمعدات الطبية الجاهزة للنشر في جهود الإغاثة".

‎ومن جهته، وصف سفير تركيا لدى الهند فرات سونيل "عملية دوست" الهندية بأنها "عملية مهمة جدا" تظهر الصداقة بين البلدين.

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