‎مستشفى هندي ميداني لمساعدة المتضررين بزلزال تركيا

بدأ الجيش الهندي، بانشاء المستشفى الميداني في هاتاي التركية لتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من الزلزال.
وانطلق المستشفى الميداني للجيش في إسكندرون هاتاي تركيا، بالعمل مع إدارة الأجنحة الطبية والجراحية والطارئة ومختبر الأشعة السينية والمتجر الطبي وتم إنشاء المستشفى الميداني للجيش في إطار "عملية دوست" الهندية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين ضربهم الزلزال في تركيا.
وتحمل الرحلة السادسة المزيد من فرق الإنقاذ وفرق الكلاب والأدوية الأساسية ومعدات البحث والوصول والمعدات الطبية الجاهزة للنشر في جهود الإغاثة".
ومن جهته، وصف سفير تركيا لدى الهند فرات سونيل "عملية دوست" الهندية بأنها "عملية مهمة جدا" تظهر الصداقة بين البلدين.
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