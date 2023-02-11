2023/02/11 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم السبت، مجسر شهداء طريق كربلاء المقدسة.وذكر كتب المحافظ في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “الوائلي افتتح مجسر شهداء طريق كربلاء (مجسر ياحسين) وسط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف تفتتح مجسر “ياحسين” وسط حضور رسمي واجتماعي المركز الخبري الوطني.

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