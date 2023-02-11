"هذا هو بشار الأسد".. يوزع الضحكات ويشكر الميليشيات وسط الأنقاض

2023/02/11 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن "الضحكات والابتسامات" لم تفارق جميع إطلالته على مدى 11 عاما من الحرب في البلاد، ولاسيما في الخطاب الأول له عقب اندلاع الاحتجاجات إلا أنه لم يكن متخيلا أن تكون حاضرة على ملامح رئيس النظام السوري، بشار الأسد بينما كان الوقت ينفذ للبقاء على الحياة أمام منكوبي الزلزال المدمّر، وتتالى الأرقام الخاصة بأعداد الضحايا والمصابين والمشردين في الشوارع، ساعة بعد ساعة.

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