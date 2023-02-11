ترقب لإعلان إجراءات حكومية لخفض سعر الدولار عبر المصارف

2023/02/11 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، السبت، عزم الحكومة فتح منافذ جديدة لتصريف الدولار عبر المصارف الحكومية ومنح تراخيص لشركات صيرفة أهلية الأسبوع المقبل، مبينا ان قرار الحكومة بإغلاق مكاتب المضاربين في بورصات الكفاح والحارثية وغيرها في بغداد المحافظات كان قرارا شجاعا وجريئا.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار الحكومة بإغلاق مكاتب المضاربين في بورصات الكفاح والحارثية وغيرها في بغداد المحافظات كان قرارا شجاعا وجريئا من خلال متابعة المهربين الذين يحاولون التلاعب بالاقتصاد عن طريق الدولار الذي يعتبر ركيزة أساسية خاصة بالمجار التجاري “.

وأضاف ان “الحكومة تبنت فتح فروع لشركات أهلية تعمل بمجال الصيرفة وبالتعاون مع رابطة المصارف العراقية مع فتح فروع جديدة في المصارف الحكومة الأسبوع المقبل حيث ستقوم تلك الشركات بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ومنها الدور بالأسعار التي يحددها البنك المركزي العراقي والتي سوف تسهل للمواطن عملية التعامل ببيع وشراء الدولار ”

وأشار الفتلاوي ان “الحكومة ستشدد الرقابة اليومية مقابل فتح تلك الفروع الاهلية والحكومية وسيتم محاسبة المخالفين باشد العقوبات ” .

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