تحدث باكيا.. شاهد تأثر الممثل جهاد عبدو عند وصفه معاناة السوريين جراء الزلزال

2023/02/11 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال الممثل السوري جهاد عبدو إن السوريين بحاجة إلى مساعدة عاجلة في ظل الكارثة التي تواجهها بلاده جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البرد الشديد فاقم الأزمة ومعاناة الناس، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

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