2023/02/11 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية : ندعو أن يكون هناك موقف للبرلمانات العربية بالعمل على عودة سوريا واستقرار هذا البلد العربي الشقيق.الحلبوسي : ندعو أن يكون هنالك دور عربي واضح، وأن تتبنى القيادة العربية والدول العربية على كافة المستويات عودة سوريا إلى محيطها العربي، وعودة […]

ظهرت المقالة خلال مؤتمر البرلمان العربي..



الحلبوسي يدعو إلى عودة سوريا لمحيطها العربي أولاً على ايرث نيوز.

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