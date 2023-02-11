جدول أعمال البرلمان بجلسة الإثنين المقبل

2023/02/11 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم السبت، عن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل.

أدناه جدول أعمال الجلسة:

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