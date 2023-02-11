بحوزته 500 حبة مخدرة.. القبض على مسافر اجنبي في البصرة

2023/02/11 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، القبض على مسافر اجنبي بحوزته 500 حبة مخدرة في البصرة.

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