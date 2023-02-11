2023/02/11 | 17:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم العراق تطوير الصناعات الدوائية بعد أن كشف رئيس الوزراء عن إنفاق 3 مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية، في ظل محدودية هذا القطاع حاليا وانتشار مافيات التهريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية.. ما أسباب تراجع صناعة الدواء بالعراق؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية.. ما أسباب تراجع صناعة الدواء بالعراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).