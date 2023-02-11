الطلبة يتغلب على الصناعة و يتصدر الدوري الممتاز ونوروز يهزم نفط الوسط

2023/02/11 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عاد فريق الطلبة إلى الصدارة بعد فوز صعب على فريق الصناعة، كما ألحق فريق نوروز الهزيمة بفريق نفط الوسط، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري العراقي الممتاز لكرة […]

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