2023/02/11 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصلت المساعدات الانسانية للاشقاء في سوريا، اليوم السبت،بعد توجيه ورعاية من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وباشراف مؤسسة مرقد الشهيد السعيد محمد الصدر ونجليه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



السيد “الصدر” يرسل مساعدات انسانية للاشقاء في سوريا المركز الخبري الوطني.

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