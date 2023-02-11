العلاقات العراقية – الأميركية في ظل حكومة السوداني

2023/02/11 | 18:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حسين علاوي مسار جديد في العلاقات العراقية – الامريكية في ظل...

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