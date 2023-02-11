الزراعة: العراق صدّر 600 ألف طن من تمر الزهدي الى اسيا في 2022

2023/02/11 | 18:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي اليوم السبت، عن تصدير 600 ألف طن من تمور الزهدي الى مناطق اسيا.

وقال الخزاعي في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “أوضاع النخيل في العراق الان أفضل مما كانت عليه في السابق، وهنالك هجرة عكسية باتجاه استصلاح عدة مناطق من العراق لزراعة النخيل باعتبارها مشاريع ناجحة”.

وأكد أن “العراق قام في السنة الماضية 2022 بتصدير أكثر من 600 الف طن من تمور الزهدي الى مناطق آسيا، والتي ترغب بهذه النوعية، لأنها تدخل في صناعاتها التحويلية وكذلك تحملها التخزين لمدة طويلة”، مردفاً أن “النخيل المنتجة لتمور الزهدي تمثل 70% من أعداد النخيل في العراق”.

وبيّن أن “دائرة الوقاية في الوزارة تقوم بحملات متعددة على مدار السنة للحفاظ على النخيل من الآفات والأمراض التي ربما تلحق بها، وهنالك توجه لزراعة أصناف عالية الجودة وذات أسعار مرتفعة”.

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