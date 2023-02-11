سوق الدولار يدخل في

2023/02/11 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بدأت أعداد كبيرة من مكاتب الصرافة في محافظة ديالى، بـ"الاضراب" عن التعامل بالدولار، فيما يصف أصحاب مكاتب الصرافة في المحافظة سوق الدولار بأنه دخل في "سبات عميق"، وسط تصدر لافتات وعبارات "لا نبيع ولا نشتري الدولار" على بوابات المكاتب.

وقال عدد من اصحاب الصرافة في المحافظة لـ"بغداد اليوم"، إنهم فضلوا "التوقف عن نشاط بيع وشراء الدولار بالوقت الراهن من اجل معرفة طبيعة الوضع، خاصة وان عدم الالتزام بالتسعيرة المقررة من قبل الحكومة ستقودنا الى مخالفة القانون وبالتالي نكون امام المحاسبة القضائية"، معتبرين أن "التوقف حاليًا هو القرار الصائب".

واشاروا الى ان "عملهم مستمر في اتمام الحولات بالدينار العراقي بين بعقوبة ومختلف المحافظات بشكل طبيعي لكن هناك من يبيع ويشتري الدولار وفق مبدأ المغامرة"، مبينين ان "البيع يصل الى 149 الف دينار حاليا والشراء اقل بمقدار 10 الاف وربما 15 ألفا لكن على نطاق محدود جدا وللزبائن المعروفين".

واكدوا بأن "وضع خطوط ساخنة للاتصال عن اي بيع اعلى من الاسعار الرسمية دفع المكاتب الى ان تكون حساسة جدا لتفادي الوقوع في المحظور لذا فأن عبارة لانبيع ولانشتري هي موحدة حاليا على السن اصحاب المكاتب ولو بشكل مؤقت".

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