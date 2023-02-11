القبض على 6 إرهابيين و33 متهماً بقضايا متنوعة في 4 محافظات

2023/02/11 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على6 إرهابيين و33 متهماً بقضايا متنوعة في 4 محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة المقر المسيطر طوزخوماتو والفرق (5، 7، 10، 11، 14، 15، 17) وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ( 4 إرهاب) في قضاء الرمادي وأبو غريب والرطبة وداقوق وعنة و33 متهماً بقضايا متنوعة في مناطق القيارة واللطيفية والمحمودية والرمادي وتلعفر والقائم وكرمة الفلوجة وعنه".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

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