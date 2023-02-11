المالية النيابية تحدد قيمة العجز في موازنة 2023

2023/02/11 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة المالية النيابية، قيمة العجز في الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 في ظل تعديل سعر الصرف.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تعديل سعر الصرف قد يزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 10- 15 ترليون دينار، مع بقاء سعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً، فقانون الإدارة المالية لا يسمح للحكومة بتجاوز قيمة العجز في الموازنة نسبة الـ 3٪”.

وأضاف أن “الحكومة أمام خيارين، إما أن تقوم بضغط النفقات والذهاب نحو حذف بعض الفقرات في الموازنة التنفيذية أو الموازنة التشغيلية والاستثمارية، أو القبول بارتفاع العجز من 60 – 70 ترليون دينار عراقي”، مبيناً أن “اللجنة المالية لحد الان لم تتطلع على حجم الارقام في الموازنة لا القديمة ولا الجديدة بعد التخفيض”.

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