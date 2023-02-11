"ضغط النفقات أو القبول بارتفاع العجز".. نائب: خياران أمام الحكومة بشأن الموازنة 

2023/02/11 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أشارت اللجنة المالية النيابية، السبت، غلى أن تغيير سعر الصرف قد يزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 إلى 15 ترليون دينار، مع بقاء سعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "قانون الإدارة المالية لا يسمح للحكومة بتجاوز العجز في الموازنة 3٪، الذي لا يزيد في كل الأحوال على 15 ترليون دينار، بيد أن الحقيقة هي وصول العجز إلى ما يزيد على 60 ترليون دينار قبل تغيير سعر الصرف، ونتوقع أن يُضاف إلـى هذا العجز ما لا يقل عن 10 إلى 15 ترليون دينار".

وأوضح، أن الحكومة، "أمام خيارين لا ثالث لهما، إما ضغط النفقات والذهاب نحو حذف بعض الفقرات في الموازنة التنفيذية أو الموازنة التشغيلية والاستثمارية، أو القبول بارتفاع العجز من 60 ترليونا إلى 75 ترليونا"، ورأى أنه "لا ينبغي للحكومة الاقتراض من المصارف المحلية المدينة لها أساساً".

وبشأن الديون الداخلية على الحكومة، قال: "يفترض بهذه المصارف أن تقوم بالدور المرادف لدور الحكومة لأن الأخيرة تستطيع خلق فرص العمل عن طريق المشاريع عبر الموازنة الاستثمارية، في حين تستطيع البنوك خلق فرص عمل للقطاع الخاص عن طريق منح القروض الميسرة".

وتابع كوجر في حديث للصحيفة الرسمية، أنه "إذا ما اتجهت الحكومة نحو سحب السيولة من هذه المصارف فسوف تثقل كاهلها بزيادة الديون والقروض وتكبيل يد المصارف بخلق فرص عمل، وبالتالي سينتقل الضغط إلى الحكومة التي اتجهت نحو التعيين".

وبشأن سعر برميل النفط، أوضح كوجر أنه "سيكون في تقديرات الموازنة نحو 70 دولاراً حتى مع انخفاض أسعاره، وستضـطر الحكومة للـسـحب من الاحتياط البنكي كما حصل في الموازنات السابقة"، لافتاً إلى أن "الموازنة التشغيلية ستكون ثابتة، أما الموازنة الاستثمارية فستتغير إذا ما اختارت الحكومة ضغط النفقات، وقد ترحل بعض المشاريع إلى موازنة تكميلية أو موازنات لاحقة على أمل ارتفاع أسعار النفط".

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