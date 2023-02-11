2023/02/11 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن شن هجوما كبيرا استهدف منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وقالت أن” القصف حال أيضا دون نقل أسلحة وذخيرة أجنبية بالسكك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو تشن هجوماً استهدف منشآت الطاقة في الحي الصناعي الاوكراني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تشن هجوماً استهدف منشآت الطاقة في الحي الصناعي الاوكراني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تشن هجوماً استهدف منشآت الطاقة في الحي الصناعي الاوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).