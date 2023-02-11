أحدث حصيلة لقتلى وجرحى الزلزال في تركيا وسوريا

2023/02/11 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد قتلى الزلزل المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، 25 ألف شخص، إضافة إلى إصابة أكثر من 85 ألف آخرين في البلدين.

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