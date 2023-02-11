2023/02/11 | 19:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: شارك عشرات آلاف الإيرانيين السبت في إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار...

ظهرت المقالة جماهير مليونية تحتفل بالذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية الايرانية..



ورئيسي يعتبرها تجديدا للبيعة أولاً على المسلة.

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