البنك الفيدرالي الأمريكي: إجراءات البنك العراقي تصب في الاتجاه الصحيح

2023/02/11 | 19:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكد البنك الفيدرالي الأمريكي، السبت، ان إجراءات البنك المركزي العراقي تصب...

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