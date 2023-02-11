البنك المركزي العراقي يجتمع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية

2023/02/11 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الطرفين أبديا استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد".

وأضاف أن "وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية ناقش عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة".

وأكد البنك الفيدرالي الأمريكي بحسب البيان أنّ "إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".

وبيّن مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية بحسب البيان أن "سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم المطلوب".

ولفت البيان الى ان "المجتمعين استمعوا إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي".

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