2023/02/11 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي، السبت، تفاصيل اجتماع وفده مع وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن.

وقال البنك في بيان، "اجتمع وفد البنك المركزي العراقي يوم الجمعة الموافق 2023/2/10 لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن".

وأبدى الطرفان، بحسب البيان، "استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد".

وتابع البياع، "ناقش وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة".

وأكد البنك الفيدرالي الأمريكي، بحسب البيان، أنّ "إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".

وبيّن مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية "سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم المطلوب".

وأضاف البيان، "استمع المجتمعون إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي".

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، "نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الاقتصاد نيوز" تنشر تفاصيل اجتماع البنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الاقتصاد نيوز" تنشر تفاصيل اجتماع البنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).