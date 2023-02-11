توقيف مقاولين أتراك بعد انهيار آلاف المباني جراء الزلزال

2023/02/11 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوقف نحو 12 مقاولا في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء الزلزال، على ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية السبت.

ومن بين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا، وفقا لوكالة أنباء دوغان التركية.

ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية حتى اللحظة، وسط دمار هائل والكثير من الأضرار البشرية والمادية.

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