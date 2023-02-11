مركز الإعلام الرقمي يوصي بمنح إجازة ترويج للمشاهير ويحذر من الفوضى

2023/02/11 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، فوضى الاعلانات التي يقوم بها المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.وبيّن المركز في بيان تلقته ايرث نيوز أن “عدم وجود سيطرة على الإعلانات ومضمونها سيؤدي إلى المزيد من العواقب السيئة نتيجة الخداع والتضليل في الترويج لبعض المنتجات بما يؤثر سلبا على صحة الناس”.[…]

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