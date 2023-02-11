2023/02/11 | 20:31 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إنه يدفع بنظام الهجرة الكندي لتليين منهجه في معالجة طلبات التأشيرة والتركيز بشكل أقل على مخاطر تجاوز الزوار تأشيراتهم قصيرة الأجل.قال ترودو يوم أمس الجمعة: “نحاول أيضًا القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بالتأشيرات المؤقتة”.“النظام – سأكون صادقًا – لا يزال قائمًا،” أثبت لي أنك لن تبقى إذا أتيت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترودو: نحن نعمل على تسهيل منح التأشيرات المؤقتة شبكة القيقب الدولية.

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