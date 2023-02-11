2023/02/11 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاق يتفق على تسهيل مدفوعات الإستيراد الخاص من الصين بغداد وواشنطن تجدّدان الرغبة في التعاون وتحقيق شراكات واعدة بغداد – فائز جواد جددت بغداد وواشنطن ،الرغبة في تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات بين البلدين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (غرفة التجارة الأمريكية ضيفت وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له،بحضور مجموعة […]

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