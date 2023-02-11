2023/02/11 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يحث على عودة سوريا لمحيطها العربي القاهرة – مصطفى عمارة حث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على عودة سوريا لمحيطها العربي وممارسة دورها الاقليمي بشكل فاعل.وقال خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية (نحث على أن يكون هناك موقف للبرلمانات العربية بالعمل على عودة سوريا واستقرار هذا البلد العربي الشقيق)، داعيا الى […]

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