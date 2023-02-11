2023/02/11 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يثمّن مبادرة العراق في إغاثة المنكوبين بغداد – ندى شوكت أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدّم فيه التعازي والمواساة بسقوط ضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي.وأعرب السوداني خلال الاتصال بحسب بيان لمكتبه تلقته (الزمان) امس عن (تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع […]

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