الإعلان عن انتهاء المرحلة الاولى من نصب براج المراقبة بديالى

2023/02/11 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مسؤول حكومي، السبت، عن اكمال المرحلة الاولى من خطة نشر ابراج المراقبة في بساتين الوقف شمال شرق ديالى.

وقال مدير ناحية العبارة(16كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” خطة نشر ابراج المراقبة في بساتين الوقف شرقي العبارة اكتملت محاورها بعد اسبوع على انطلاقها من قبل الجهد الهندسي”.

واضاف،ان” الابراج ستؤمن اكثر من 5 كم في محيط البساتين الزراعية كونها وضعت ضمن دوائر امنية محصنة ستكون نقاط ثابتة لدرء مخاطر الارهاب وتامين محيط اكثر من 10 قرى زراعية مترامية”.

واشار الى ان” ابراج المراقبة والتي سيجري تعزيزها بكاميرات حرارية متطورة ستشكل عمود فقري في خطة الانتشار الجديدة لانهاء خطر دواعش البساتين”.

وكانت بساتين الوقف شهدت عملية امنية واسعة استمرت 10 ايام لتعقب خلايا داعش الارهابي”.

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