2023/02/11 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن القائم بالأعمال العراقي في أنقرة خليل إبراهيم، السبت، وفاة 7 عراقيين في الزلزال بتركيا ، مبينا ان هناك 8 آخرين لا نعرف مصيرهم.

التالي

منذ 27 دقيقة

مستشار للسوداني يتهم “قوى دخيلة وتجار أزمات” وراء عودة ارتفاع الدولار

منذ ساعتين

المالية النيابية تحدد قيمة العجز في موازنة 2023

منذ ساعتين

تقرير سعودي: موقف السوداني وحسين من الرياض لا يعجب بعض أعضاء الإطار التنسيقي

منذ 3 ساعات

المالية النيابية تعلن ارتفاع مبالغ رواتب الموظفين الى 62 ترليون دينار سنويا

منذ 3 ساعات

ترقب لإعلان إجراءات حكومية لخفض سعر الدولار عبر المصارف

منذ 4 ساعات

البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل

منذ 5 ساعات

الحلبوسي يدعو الى عودة سوريا لمحيطها العربي وممارسها دورها بشكل فاعل

منذ 5 ساعات

السوداني: عجلة الإصلاح الاقتصادي ماضية إلى الأمام

منذ 6 ساعات

السوداني يجري اتصالاً مع أردوغان ويقدم التعازي بضحايا الزلزال

منذ 6 ساعات

الوفد النيابي العراقي يختتم زيارته التضامنية الى دمشق و يصل بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن وفاة وفقدان 15 عراقياً في زلزال تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن وفاة وفقدان 15 عراقياً في زلزال تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).