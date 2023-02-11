2023/02/11 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت ألمانيا المشاركة في أعمال الإنقاذ والإغاثة في موقع الزلزال المدمر في تركيا، بسبب مخاوف أمنية.وفي وقت سابق، السبت، أوقف الجيش النمساوي عملياته مُستشهدًا بوجود "مخاطر أمنية".

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