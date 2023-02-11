الأمن التونسي يعتقل ناشطا سياسيا

2023/02/11 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت أجهزة الأمن التونسية السبت الناشط السياسي خيام التركي، على ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.

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