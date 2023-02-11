2023/02/11 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة الكارثة بتزايد وفرق عراقية تنتشل 16 جثة في حافظ التركية خبير لـ (الزمان): إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل قبل دقائق من وقوعها بغداد – قصي منذر كشف خبير في الشأن البيئي ،عن امكانية التنبؤ بحدوث الزلازل قبل دقائق من وقوع الكارثة ،بهدف الاستعداد وتلافي الخسائر البشرية قدر الامكان ، واكد ان بعض مناطق العراق تقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير لـ (الزمان): إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل قبل دقائق من وقوعها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير لـ (الزمان): إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل قبل دقائق من وقوعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).