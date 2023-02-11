السودان.. صيغة نهائية للإعلان السياسي تشمل الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري

2023/02/11 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، السبت، بالتوصل إلى الصيغة النهائية للإعلان السياسي، بعد اجتماعات بمشاركة الأطراف الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري الرامي إلى تحقيق انتقالي ديمقراطي في البلاد، بعد انقلاب عسكري في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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