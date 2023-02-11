البيان المشترك بين جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة

2023/02/11 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر العراق والامارات العربية المتحدة بيانا مشتركا عب زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الامارات.

وتضمن البيان بحسب مكتب السوداني، ان “الجانبين اتفقا على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

ادناه نص البيان:-

1- أجرى رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني زيارة رسمية إلى دولة الإمارات بتاريخ 9 فبراير/شباط 2023، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية.2- واتفق الجانبان على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.



وقد اتفق الجانبان على دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، بما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.



كما سيعمل البلدان على رفع مستويات التبادل التجاري والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي عام 2022.3- كما اتفق الجانبان على توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.4- أكد الجانبان حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.5- أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مقدماً التهنئة لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP28) خلال العام الحالي، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية.6- تقدم الجانب العراقي بالشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات على تبنيها مبادرة “إحياء روح الموصل” بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء (جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة)7- تقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخالص شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ووجه دعوة إلى سموّه للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق، من جانبه، تقدم صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على تلبية الدعوة وزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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