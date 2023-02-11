العتبة الحسينية تصدر بيانا حول معمل تعليب كربلاء

2023/02/11 | 21:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

انها ستوفر ارض بديلة لمعمل تعليب

كربلاء خارج مركز المدينةوفي المناطق

المخصصة رسميا

وبينت العتبة خلال بيان رسمي مقتضب حصلت

وكالة نون الخبرية عليه " ان قرار

الترحيل

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