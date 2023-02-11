زيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات.. النص الكامل للبيان المشترك بين العراق والامارات

2023/02/11 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، نص البيان المشترك بين العراق والامارات، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة إلى رئيس دولة الامارات محمد بن زايد لزيارة العراق.

وذكر المكتب في بيان أن "رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني أجرى زيارة رسمية إلى دولة الإمارات بتاريخ 9 فبراير/شباط 2023، بدعوة من محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية".

واتفق الجانبان على "أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما تم الاتفاق على "تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام".

وقد اتفق الجانبان على "دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، بما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين".

كما سيعمل البلدان على "رفع مستويات التبادل التجاري والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي عام 2022.



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واتفق الجانبان على "توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين".

وأكد الجانبان "حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي".

وأشاد دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي بـ "الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مقدماً التهنئة لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP28) خلال العام الحالي، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية".

وتقدم الجانب العراقي بـ "الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات على تبنيها مبادرة "إحياء روح الموصل" بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء (جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة)".

كما تقدم دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "بخالص شكره وتقديره إلى محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ووجه دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق".

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