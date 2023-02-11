غرفة تجارة بغداد تعلن تأسيس مجلس لسيدات الأعمال

2023/02/11 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت غرفة تجارة بغداد، اليوم السبت، عن تأسيس مجلس لسيدات الأعمال.وقال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني في كلمة له خلال مؤتمر سيدات الأعمال : إنه" تم تأسيس مجلس سيدات الأعمال في غرفة تجارة بغداد الذي طال انتظاره، لتكون المرأة شريكة حقيقية في إعادة إعمار العراق".بدورها، قالت وكيلة وزارة الخارجية صفية السهيل: إن" حضورها إلى المؤتمر يهدف إلى دعم المرأة اقتصاديا وتمكينها في المجتمع"، مؤكدة، أنه" حان الوقت لتكون هناك مشاركة أكبر للنساء في الأعمال التجارية وفي الأدوار القيادية وريادة الأعمال".وأضافت، أنه" بالإمكان إعطاء المرأة أدوارا أكبر في المرحلة المقبلة لاسيما بما يتماشى مع البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أكد على دور القطاع الخاص في جميع القطاعات وخصوصا فيما يتعلق بالنساء"، مؤكدة، أن" سيدات الأعمال سيكون لهن نجاحات في جميع القطاعات".وأشارت السهيل إلى، أن" الاستقلال الاقتصادي للنساء شرط أساسي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا"، داعية" السفراء الحاضرين والسلك الدبلوماسي إلى فتح جسور التعاون بين سيدات الأعمال العراقيات ونظيراتهن في بلدانهم".ولفتت إلى، أن" هناك مجلسا اقتصاديا لدى الجامعة العربية من الممكن أن يقدم الدعم والتمكين لتعزيز عمل مجلس سيدات الأعمال العراقيات"، داعية ممثلة الأمم المتحدة للمرأة إلى" التعاون من أجل دعم المجلس على المستوى الأممي أو الاتحاد الأوروبي".وبينت، أن" وزارة الخارجية ستكون بخدمة التعاون المشترك مع غرفة تجارة بغداد ومجلس سيدات الأعمال".

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