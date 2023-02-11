2023/02/11 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nTyMX6oKstk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دكتورة من السليمانية تحفر اسم العراق في قصر بكانغهام بميدالية عالمية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دكتورة من السليمانية تحفر اسم العراق في قصر بكانغهام بميدالية عالمية | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).