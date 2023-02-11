شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر يكشف لأول مرة من يسرب المعلومات الاستخبارية لإيران!!

2023/02/11 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZAJXVKULig0

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